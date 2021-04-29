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Доставка гуманитарного груза российскими миротворцами в Кельбаджарский район

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210429/1032320333/Dostavka-gumanitarnogo-gruza-rossiyskimi-mirotvortsami-v-Kelbadzharskiy-rayon.html

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили доставку 420 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов пятнадцатая российская колонна проследовала по маршруту Мадагиз – Кельбаджар.

В числе гуманитарного груза были продукты, строительные материалы и оборудование.

Всего при содействии российских миротворцев пятнадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено более 2800 тонн грузов.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

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