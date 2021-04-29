Доставка гуманитарного груза российскими миротворцами в Кельбаджарский район

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обеспечили доставку 420 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов пятнадцатая российская колонна проследовала по маршруту Мадагиз – Кельбаджар.

В числе гуманитарного груза были продукты, строительные материалы и оборудование.

Всего при содействии российских миротворцев пятнадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено более 2800 тонн грузов.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.