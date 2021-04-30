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Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана: прекратят ли страны огонь

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210430/1032329441/Perestrelka-na-granitse-Tadzhikistana-i-Kyrgyzstana-prekratyat-li-strany-ogon.html

На границе Таджикистана и Кыргызстана обострился конфликт. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Обстановка накалилась из-за спорной территории между таджикским анклавом Ворух в Баткенской области Кыргызстана и "материковым" Таджикистаном.

Обозначенная граница в советское время была символической. После обретения независимости здесь регулярно возникают конфликты как среди местного населения, так и между силовиками.

Селения и дороги разных стран вплотную прилегают друг к другу. Кыргызская сторона начала строительство объездных дорог. Доступ к водным ресурсам – один из главных поводов для частого противостояния. О чем противоборствующие стороны договорились на этот раз – смотри в нашем видео из приграничных сел.

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