Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана: прекратят ли страны огонь

На границе Таджикистана и Кыргызстана обострился конфликт. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.

Обстановка накалилась из-за спорной территории между таджикским анклавом Ворух в Баткенской области Кыргызстана и "материковым" Таджикистаном.

Обозначенная граница в советское время была символической. После обретения независимости здесь регулярно возникают конфликты как среди местного населения, так и между силовиками.

Селения и дороги разных стран вплотную прилегают друг к другу. Кыргызская сторона начала строительство объездных дорог. Доступ к водным ресурсам – один из главных поводов для частого противостояния. О чем противоборствующие стороны договорились на этот раз – смотри в нашем видео из приграничных сел.