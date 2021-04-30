Перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана: прекратят ли страны огонь

Обстановка накалилась из-за спорной территории между таджикским анклавом Ворух в Баткенской области Кыргызстана и "материковым" Таджикистаном.
Обозначенная граница в советское время была символической. После обретения независимости здесь регулярно возникают конфликты как среди местного населения, так и между силовиками.
Селения и дороги разных стран вплотную прилегают друг к другу. Кыргызская сторона начала строительство объездных дорог. Доступ к водным ресурсам – один из главных поводов для частого противостояния. О чем противоборствующие стороны договорились на этот раз – смотри в нашем видео из приграничных сел.