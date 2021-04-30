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"Дыхание" свалки: чем живет полигон отдходов в селе Алахадзы и кто там обитает

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Темы:
"Дежурный по району" (74)
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Полигон бытовых отходов в селе Алахадзы Гагрского района занимает около двадцати гектаров земли и уже долгие годы из-за частых пожаров доставляет неудобства жителям близлежащих сел.

Свалка в селе Алахадзы на границе с селом Псахара появилась стихийно в конце 1950-х годов. Тогда полигон занимал площадь всего в один гектар. После войны в Абхазии она стала неконтролируемо расти и увеличилась в двадцать раз.

© Sputnik / Томас Тхайцук
"Огненный" полигон: Гагрская свалка в фотоленте Sputnik
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Мусор туда свозят со всего Гагрского района. После того, как в 2017 году жители сел Тасракуа и Куланырхуа перекрыли проезд к расположенному рядом с ними полигону, в Алахадзы стали привозить бытовые отходы из Гудауты и Нового Афона. 

Свалка в Гагре доставляет серьезные неудобства не только для людей, чьи дома расположены по близости, но и жителям микрорайона "Кемпинг". На полигоне периодически разгораются пожары. Один из очагов не могут потушить уже четыре года. Мусор тлеет на большой глубине и дым от этого накрывает все вокруг.

Местные жители жалуются на едкие неприятные запахи и задымление. Особенно остро они это ощущают в летний период. Окна и двери в их домах почти всегда закрыты.

Село Алахадзы расположено  на берегу моря и тысячи туристов ежегодно выбирают это место для отдыха. Из-за свалки село несет экономические потери. Не редко гости станы покидают его, не выдерживая неприятных запахов и смога.

За работой полигона следят двое охранников, которые там трудятся и живут. Они разводят индюшек, кур, петухов и продают их на местном рынке – дополнительный источник дохода.

"Черные копатели" - частые гости свалки. Они встречают грузовики с отходами и пытаются найти в их грузе хоть что-то ценное – цветной металл, бумага, посуда, разная кухонная утварь. Среди находок периодически встречаются взрывоопасные предметы. Их сдают в милицию.

 

Темы:
"Дежурный по району" (74)

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"Огненный" полигон: Гагрская свалка в фотоленте Sputnik
"Дыхание" свалки: чем живет полигон отдходов в селе Алахадзы и кто там обитает
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