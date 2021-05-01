https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/01/1032339825.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210501/1032335165/Festival-Doroga-na-Yaltu-pryamaya-translyatsiya.html
Фестиваль "Дорога на Ялту": прямая трансляция
В преддверии дня Победы, с 29 апреля по 1 мая, в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98267178&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/01/1032339825.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2021-05-01T18:38Z
В преддверии дня Победы, с 29 апреля по 1 мая, в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.
В Фестивале принимает участие представители 15 стран: Австрии, Аргентины, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Канады, Китая, Латвии, Польши, Португалии, США, Турции, Франции и Швеции. В Жюри конкурса входят известные российские и зарубежные музыканты, деятели культуры и искусства.
1 мая в финале фестиваля конкурсанты выступят в дуэтах с российскими исполнителями. Общий призовой фонд конкурса 60 тысяч евро.