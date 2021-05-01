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Более 40 жертв: катастрофа в Израиле

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Все случилось моментально: одна из трибун неожиданно обрушилась. Люди устремились к выходу, и кто-то упал, что привело к "эффекту домино".

Первое массовое мероприятие в Израиле с начала пандемии обернулось катастрофой. Во время праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон обрушилась часть трибуны, люди начали падать. А спасительный проход между трибунами, как сообщают очевидцы, был перекрыт полицией. В панике и давке погибли по меньшей мере 44 человека, более 150 пострадали.

Хотя еще в четверг представители правоохранительных органов уверяли, что обеспечат безопасность паломников. Вот только пустить на празднование планировали десять тысяч человек — для соблюдения социальной дистанции.

Это первое разрешенное массовое мероприятие в стране после годичного локдауна. Неприятностей ждали — машины скорой дежурили по периметру. Однако вовремя подъехать из-за толп паломников реанимобили не успели.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее "тяжелой катастрофой". Трагедию признали в Израиле одной из крупнейших по числу жертв в мирное время.

Воскресенье в Израиле объявлено днем траура.

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