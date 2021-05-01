Интервью Марии Захаровой агентству Sputnik

Почему теперь нельзя получить американскую визу в России, действительно ли РФ дискриминирует "Медузу" и как в Москве оценивают ситуацию на таджикско-кыргызской границе – Мария Захарова дала большое интервью агентству Sputnik.
Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала в интервью о наиболее актуальных в настоящее время вопросах внешней политики России.
Почему теперь нельзя получить американскую визу в России, действительно ли РФ дискриминирует "Медузу" и как в Москве оценивают ситуацию на таджикско-кыргызской границе – Мария Захарова дала большое интервью агентству Sputnik.
В преддверии дня Победы, с 29 апреля по 1 мая, в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.
Все случилось моментально: одна из трибун неожиданно обрушилась. Люди устремились к выходу, и кто-то упал, что привело к "эффекту домино".
Полигон бытовых отходов в селе Алахадзы Гагрского района занимает около двадцати гектаров земли и уже долгие годы из-за частых пожаров доставляет неудобства жителям близлежащих сел.
На границе Таджикистана и Кыргызстана обострился конфликт. Есть погибшие и раненые с обеих сторон.
В преддверии дня Победы, с 29 апреля по 1 мая, в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала большое интервью агентству Sputnik.
Начало работ по установка фонтана на набережной Сухума были запущены в феврале, работы проводило МУП "Благоустройство".
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