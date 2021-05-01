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Интервью Марии Захаровой агентству Sputnik

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210501/1032340724/Intervyu-Marii-Zakharovoy-agentstvu-Sputnik.html

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала в интервью о наиболее актуальных в настоящее время вопросах внешней политики России.

Почему теперь нельзя получить американскую визу в России, действительно ли РФ дискриминирует "Медузу" и как в Москве оценивают ситуацию на таджикско-кыргызской границе – Мария Захарова дала большое интервью агентству Sputnik.

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