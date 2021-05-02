22:46 02 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.85
  • EUR90.59
Поиск
Видео

Слезоточивый газ и водометы: как в Европе прошли первомайские демонстрации

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/02/1032343726.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210502/1032344033/Slezotochivyy-gaz-i-vodomety-kak-v-Evrope-proshli-pervomayskie-demonstratsii.html

В Париже, Берлине, Турине и других европейских городах прошли первомайские демонстрации.

Некоторые акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ответ против демонстрантов применяли слезоточивый газ и водомёты. Подробнее — в видео RT.

Еще видео

  • Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
    Последнее обновление: 16:30 02.05.2021
    16:30 02.05.2021

    Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь с субботы на воскресенье по традиции провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

    58
  • Последнее обновление: 21:10 01.05.2021
    21:10 01.05.2021

    Интервью Марии Захаровой агентству Sputnik

    Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала в интервью о наиболее актуальных в настоящее время вопросах внешней политики России.

    48
  • Последнее обновление: 18:38 01.05.2021
    18:38 01.05.2021

    Фестиваль "Дорога на Ялту": трансляция завершена

    В преддверии дня Победы, с 29 апреля по 1 мая, в Крыму пройдет ежегодный международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту", на котором будут звучать песни военных лет на языках тех стран, откуда приехали участники.

    314
  • Последнее обновление: 12:15 01.05.2021
    12:15 01.05.2021

    Более 40 жертв: катастрофа в Израиле

    Все случилось моментально: одна из трибун неожиданно обрушилась. Люди устремились к выходу, и кто-то упал, что привело к "эффекту домино".

    236

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Христово Воскресение: Пасха в Сухумском Кафедральном соборе
Слезоточивый газ и водометы: как в Европе прошли первомайские демонстрации
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться