Слезоточивый газ и водометы: как в Европе прошли первомайские демонстрации

Некоторые акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ответ против демонстрантов применяли слезоточивый газ и водомёты. Подробнее — в видео RT.
В Париже, Берлине, Турине и других европейских городах прошли первомайские демонстрации.
Некоторые акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в ответ против демонстрантов применяли слезоточивый газ и водомёты. Подробнее — в видео RT.
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