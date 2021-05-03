США уходят из Афганистана: террористы и наркотрафик остаются

В 2001 году США ввели войска в Афганистан, для борьбы с талибами. Но за 20 лет Америка так и не принесла в Афганистан свободу. Война там продолжается.

Американцы оставляют регион в сложнейшем положении, рассказал секретарь Совбеза России Патрушев в интервью АиФ.

Афганистан возглавляет список стран, наиболее пострадавших от террористических атак. Только за три месяца 2021 года от терактов там погибли более 3,5 тысяч человек.

Производство героина в Афганистане выросло в десятки раз с 2001 года. Сейчас страна обеспечивает около 80% мирового нелегального оборота опиатов.

Задача по подготовке и обучению местных военных также не реализована. Национальные силы безопасности Афганистана остаются недоукомплектованными.

"За время пребывания в стране американцев ситуация изменилась лишь в худшую сторону", — заключил Патрушев.