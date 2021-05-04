Ожившая пленка: RT публикует эксклюзивные цветные кадры времен Второй мировой войны

На кадрах можно увидеть первый парад советских войск в Берлине 4 мая 1945 года. У Рейхстага и Бранденбургских ворот прошли торжественным маршем советские воины в полевой форме, в которой сражались в боях.

Также собраны редкие кадры, снятые после капитуляции Германии. На них воины-победители возвращаются домой.

Вторая мировая война окончилась победой над фашистской Германией и ее союзниками в 1945 году.