В столице Мексики рухнул метромост, погибло более 20 человек

Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая около 22:00 по местному времени.

В Мехико обрушился метромост с находившимся на нем поездом. Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила о 23 погибших и 79 госпитализированных. Шейнбаум пообещала, что все обстоятельства случившегося будут установлены.

Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22:00 по местному времени. По рассказам очевидцев, в поезде было довольно многолюдно, так как многие в это время еще возвращаются с работы.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы.