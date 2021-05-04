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В столице Мексики рухнул метромост, погибло более 20 человек

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Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая около 22:00 по местному времени.

В Мехико обрушился метромост с находившимся на нем поездом. Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила о 23 погибших и 79 госпитализированных. Шейнбаум пообещала, что все обстоятельства случившегося будут установлены.

Метромост вместе с поездом обрушился на юго-востоке Мехико около 22:00 по местному времени. По рассказам очевидцев, в поезде было довольно многолюдно, так как многие в это время еще возвращаются с работы.

Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 были госпитализированы.

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Трагедия в столице Мексики: обрушение метромоста в Мехико
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