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Ночная репетиция парада на Красной площади

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Перед проверкой в Москве участники парада провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино, где специальная площадка имитирует Красную площадь.

В Москве на Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы, в ней участвовали более 12 тысяч военнослужащих, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов. В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники", — уточняется в сообщении.

Минобороны России отметило, что в этом году к параду на Красной площади впервые присоединится парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа. Кроме того, зрители впервые смогут увидеть на празднике бронеавтомобиль повышенной защищенности "Тайфун-ПВО".

В ночной тренировке также приняли участие пять типов танков, включая советскую разработку Т-34, получившую известность во время Второй мировой войны. Помимо боевых машин мотострелковых подразделений, ракетных войск и артиллерии, в состав механизированной колоны включены бронеавтомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

Генеральная репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланирована на 7 мая.

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