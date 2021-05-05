Музыка для победителей: российский военный оркестр поздравил ветерана в Абхазии

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и военного оркестра соединения в Абхазии поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину с 76-й годовщиной Победы.

Музыканты военного оркестра исполнили для ветерана музыкальные композиции и песни военных лет - "День Победы", "Катюша" и другие, а также подарили именные подарки.

"Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью", – отметил временно исполняющий обязанности командира российской военной базы майор Георгий Осташевский.

Во время чаепития в беседе с военнослужащими Валентина Ефимовна поделилась своими воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенном времени.