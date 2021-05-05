https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/05/1032356062.jpg
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210505/1032358577/Rossiyskie-voennye-muzykanty-pozdravili-veterana-v-Abkhazii.html
Музыка для победителей: российский военный оркестр поздравил ветерана в Абхазии
Военнослужащие организовали персональный уличный выездной концерт для ветерана Великой Отечественной войны гвардии лейтенанта медицинской службы Валентины Шульгиной.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=78355559&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/05/1032356062.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT0M49S
2021-05-05T18:45Z
Военнослужащие организовали персональный уличный выездной концерт для ветерана Великой Отечественной войны гвардии лейтенанта медицинской службы Валентины Шульгиной.
Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и военного оркестра соединения в Абхазии поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину с 76-й годовщиной Победы.
Музыканты военного оркестра исполнили для ветерана музыкальные композиции и песни военных лет - "День Победы", "Катюша" и другие, а также подарили именные подарки.
"Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью", – отметил временно исполняющий обязанности командира российской военной базы майор Георгий Осташевский.
Во время чаепития в беседе с военнослужащими Валентина Ефимовна поделилась своими воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенном времени.