21:11 05 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.86
  • EUR89.77
Поиск
Видео

Музыка для победителей: российский военный оркестр поздравил ветерана в Абхазии

Получить короткую ссылку
9210
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Видео пресс - служба ЮВО
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/05/1032356062.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210505/1032358577/Rossiyskie-voennye-muzykanty-pozdravili-veterana-v-Abkhazii.html
Музыка для победителей: российский военный оркестр поздравил ветерана в Абхазии
Военнослужащие организовали персональный уличный выездной концерт для ветерана Великой Отечественной войны гвардии лейтенанта медицинской службы Валентины Шульгиной.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=78355559&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/05/1032356062.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT0M49S
2021-05-05T18:45Z

Военнослужащие организовали персональный уличный выездной концерт для ветерана Великой Отечественной войны гвардии лейтенанта медицинской службы Валентины Шульгиной.

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа и военного оркестра соединения в Абхазии поздравили 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Валентину Шульгину с 76-й годовщиной Победы.

Музыканты военного оркестра исполнили для ветерана музыкальные композиции и песни военных лет - "День Победы", "Катюша" и другие, а также подарили именные подарки.

"Для нас большая гордость и честь оказывать помощь и поддерживать ветеранов Победы. Подобная работа нами проводится регулярно, не только во время празднования Дня Великой Победы, поэтому ветераны встречают наших военнослужащих с радостью", – отметил временно исполняющий обязанности командира российской военной базы майор Георгий Осташевский.

Во время чаепития в беседе с военнослужащими Валентина Ефимовна поделилась своими воспоминаниями о тяжелых годах войны и послевоенном времени.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
"Абхазия в фокусе": как развивается фотожурналистика
Музыка для победителей: российский военный оркестр поздравил ветерана в Абхазии
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться