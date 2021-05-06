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Вакцина от ковида и автомат Калашникова: Путин сказал, что у них общего

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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на высказывания за рубежом о том, что российские вакцины от ковида надежны, как автомат Калашникова.

"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные и на сегодняшний день без всякого сомнения являются наиболее надежными и наиболее безопасными", - отметил глава государства в четверг 6 мая в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

"Надежны, как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, он, безусловно, прав: просты и надежны, как автомат Калашникова", - подчеркнул Путин.

Говоря об отечественных вакцинах, глава государства с удовлетворением отметил, что их число увеличивается, специалисты могут рекомендовать использовать различные варианты в зависимости от показаний.

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