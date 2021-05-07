Внимание, говорит Москва: как прошел первый парад Победы 1945-го на Красной площади

24 июня 1945 года прошел первый парад Победы в Москве. По Красной площади прошли около 35 тысяч воинов Красной армии.

Принимал парад маршал СССР Георгий Жуков. По одной из версий, Иосиф Сталин доверил эту миссию Жукову, так как сам плохо владел верховой ездой.

Также специально к торжественному маршу швейные фабрики Москвы и Подмосковья подготовили тысячи парадных комплектов военной формы, а художественный цех Большого театра изготовил парадные знамена.

Главные факты о первом параде Победы в Москве смотрите в видео RT.