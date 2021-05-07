20:11 07 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.14
  • EUR89.51
Поиск
Видео

Внимание, говорит Москва: как прошел первый парад Победы 1945-го на Красной площади

Получить короткую ссылку
3120
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/07/1032369500.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210507/1032369589/Vnimanie-govorit-Moskva-kak-proshel-pervyy-parad-Pobedy-1945-go-na-Krasnoy-ploschadi.html

24 июня 1945 года прошел первый парад Победы в Москве. По Красной площади прошли около 35 тысяч воинов Красной армии.

Принимал парад маршал СССР Георгий Жуков. По одной из версий, Иосиф Сталин доверил эту миссию Жукову, так как сам плохо владел верховой ездой.

Также специально к торжественному маршу швейные фабрики Москвы и Подмосковья подготовили тысячи парадных комплектов военной формы, а художественный цех Большого театра изготовил парадные знамена.

Главные факты о первом параде Победы в Москве смотрите в видео RT.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Пехота, механика, авиация: генеральная репетиция парада Победы в Москве
К 76-й годовщине Победы: как принимали ветеранов в Посольстве России в Абхазии
График выплат российских пенсий в Абхазии: апрель


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться