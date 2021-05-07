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Последний прогон: как прошла генеральная репетиция Парада Победы в Абхазии

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210507/1032370574/Posledniy-progon-kak-proshla-generalnaya-repetitsiya-Parada-Pobedy-v-Abkhazii.html

В Абхазии идет подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. У памятника Неизвестному солдату состоится традиционный Парад Победы.

Генеральная репетиция парада Победы состоялась 7 мая. В этом году в мероприятии примут участие более 600 военнослужащих, 17 парадных расчетов, знаменные группы и оркестр Министерства обороны Абхазии, состоящий из 20 человек.

Также в параде в составе пеших колонн выступит авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие погрануправления СГБ Абхазии и ФСБ России, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского военного окружного училища, которые принимают участие в параде впервые.

По словам заместителя обороны Беслана Цвижба, в таком масштабе парад Победы в Абхазии проходит впервые.

"Есть некоторые недостатки, но до 9 Мая они будут устранены. Мы готовились с 5 марта. Мы всегда готовили части подразделений Министерства обороны, а в этот раз привлекли еще и другие силовые структуры", - сказал он.

Увидеть генеральную репетицию удалось и гостям столицы, которые приехали отдыхать в Абхазию на майские каникулы. Туристы отметили, что не ожидали попасть на такое событие, и приятно удивлены хорошей подготовкой и праздничной атмосферой.

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