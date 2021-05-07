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К 76-й годовщине Победы: как принимали ветеранов в Посольстве России в Абхазии

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В Посольстве России в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с наступающей 76-й годовщиной Победы над немецкими фашистами.

В Посольство в сопровождении родственников пришли четыре ветерана ВОВ из живущих в Абхазии – Нонна Дорофеева, Екатерина Синявская, Ардаваст Сельвян, Елена Вадзинская.

Ветеранов поздравил посол России в Абхазии Алексей Двинянин, который отметил, что каждый год в эти майские дни отмечается великая дата в истории – День Победы, подвига отцов, дедов и прадедов, день скорби по тем, кто погиб от голода в блокадном Ленинграде, заснул вечным сном от переутомления у станков в тылу.

Двинянин преподнес ветеранам персональные поздравления от президента России Владимира Путина, в ответ ветераны выразили благодарность за оказанное внимание.

По информации от заместителя председателя Республиканского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Абхазии Закана Нанба, в Абхазии на сегодня 28 ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Всего в Великой Отечественной войне участвовало более 55,5 тысячи жителей Абхазии. С фронта не вернулись – 17,5 тысячи. 22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза. Трое стали полными кавалерами ордена Славы, что приравнивается к званию Героя Советского Союза.

 

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