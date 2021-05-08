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Священное пламя у стен Кремля

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8 мая 1967 года в Москве был открыт мемориал "Могила Неизвестного солдата".

В этот день на бронетранспортере с Марсова поля в Ленинграде был доставлен Вечный огонь. Установили памятник на месте захоронения солдата, воевавшего в дивизии генерала Панфилова.

При реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.

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