Священное пламя у стен Кремля

8 мая 1967 года в Москве был открыт мемориал "Могила Неизвестного солдата".

В этот день на бронетранспортере с Марсова поля в Ленинграде был доставлен Вечный огонь. Установили памятник на месте захоронения солдата, воевавшего в дивизии генерала Панфилова.

При реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.