Священное пламя у стен Кремля

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8 мая 1967 года в Москве был открыт мемориал "Могила Неизвестного солдата".
В этот день на бронетранспортере с Марсова поля в Ленинграде был доставлен Вечный огонь. Установили памятник на месте захоронения солдата, воевавшего в дивизии генерала Панфилова.
При реконструкции памятника в 2010 году появилась стела и гранитная аллея с названием городов-героев.