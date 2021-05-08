Ветеран ВОВ дал залп артиллерийским орудиям во время репетиции салюта в Воронеже

Последни1 раз из противотанковых орудий ветеран стрелял около 50 лет назад.

В Воронеже ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке Николай Невзоров впервые за 50 лет дал залп артиллерийским орудиям общевойсковой армии Западного военного округа во время генеральной репетиции салюта в честь Дня 76-летия Победы.

Ветеран посетил военный полигон "Погоново", где офицеры управление общевойсковой армии ЗВО поздравили ветерана с предстоящим праздником символичными подарками, а также предложили ветерану принять участие в подаче сигнала "Огонь" артиллерийским расчётам салютной батареи и самому выполнить выстрел со спускового шнура из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

Также Николай Николаевич лично выполнил запуск фейерверочных изделий "Ассоль", "Ассоль-хамелеон", "Подсолнух", "Волна-3" и "Вега" различных вариаций из салютных установок 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ.