Парад Победы на Красной площади: прямая трансляция

Главный военный парад в ознаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в воскресенье в Москве при участии более 12 тысяч военнослужащих.

Командовать парадом будет главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, примет парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В роди диктора парада Победы выступит Антон Сунцов. Он заменил на этом месте Евгения Хорошевцева, который скончался 13 декабря прошлого года на 77-м году жизни.

В начале парада на Красную площадь под звуки песни "Священная война" внесут государственный флаг РФ и Знамя Победы - боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах "Аурус" объедут и поприветствуют парадные расчеты, после чего министр обратится с докладом к президенту РФ, верховному главнокомандующему Владимиру Путину.

После выступления главы государства и минуты молчания начнется торжественное шествие войск, которое на кабриолете "Аурус" возглавит Салюков.

Откроют прохождение пешей колонны роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади Москвы промаршируют 37 парадных расчетов. В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников движения "Юнармия". Также в пешей парадной колонне - батальон "Росгвардии", роты военной полиции, ФСБ и МЧС России, парадный расчет казачьего общества. Расчет женщин-военнослужащих будет представлен двумя парадными "коробками", в которые войдут курсанты пяти высших военных учебных заведений. Замкнет пешую колонну парадный расчет курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.

Затем по Красной площади проедет военная техника. Первой на главной площади страны появится группа из 10 легендарных танков Т-34, по совокупности характеристик считающихся лучшими танками времен Второй мировой войны. В механизированной колонне будут присутствовать такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг". На колесном тягаче провезут ударные роботы "Уран". Также в составе колонны по площади проедут стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами.

Военный парад должен завершиться пролетом авиации. Однако погода может этому воспрепятствовать. Как сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, из-за погодных условий возможны изменения в программе. В Москве будет пасмурно и низкая облачность. Если воздушная часть парада не изменится, то ее откроют три тяжелых вертолета Ми-26, затем над Красной площадью должны пролететь группы транспортных и боевых вертолетов, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, истребители Су-35С и новейшие Су-57, носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К и другие машины. Традиционно завершают пролет шесть штурмовиков Су-25, которые раскрашивают небо в цвета российского флага.

Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет салют, в котором будет использовано 10 тысяч салютных зарядов. Стрельбу будет вести салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы.