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Путин выступил на Параде Победы в Москве

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В Москве в воскресенье 9 мая состоялся военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Президент РФ Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

"Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы", - сказал Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы, который проходит в воскресенье на Красной площади в столице.

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