"Бессмертный полк" и парад под дождем: как в Абхазии отметили День Победы

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отметили в Абхазии в воскресенье 9 мая.

Праздновать 9 Мая начали с акции "Бессмертный полк". Шествие выдвинулось от площади Свободы.

Несмотря на дождь, в акции приняли участие более 40 человек с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны. Все, присутствовавшие были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию.

Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха отметил, что то, что люди собрались, несмотря на плохую погоду, показывает стремление поддержать историческую память.

"Для Абхазии всегда было характерно бережное отношение к исторической памяти. Тем более, что много выходцев не вернулись из войны", - добавил он.

Шествие завершилось у памятника Неизвестному солдату, где проходило возложение цветов. Участники акции присоединяться к Параду Победы, который состоялся после возложения.

Почтить память погибших в Великой Отечественной войне к памятнику пришли глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, посол России в Абхазии Алексей Двинянин, глава Сухума Беслан Эшба, а также военнослужащие, представители ведомств и жители столицы.

Из-за непогоды не стали отменять и Парад Победы, к которому готовились с марта.

В параде участвовали военнослужащие российской военной базы Южного военного округа в Абхазии и Минобороны республики. Всего - 607 военнослужащих и 17 парадных расчетов, а также военный оркестр седьмой российской военной базы.

В составе пеших колонн выступили авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие погрануправления СГБ Абхазии и ФСБ России в республике, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища.