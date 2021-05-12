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Страшное стихийное бедствие в Таджикистане: есть жертвы

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В Таджикистане разбушевалась стихия, идут дожди, селевые потоки разрушают дома, есть человеческие жертвы.

Число погибших из-за схода селевых потоков в Таджикистане растет. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибло девять человек.

Наводнения и сели начались в некоторых регионах страны еще на прошлой неделе. Подтоплены многие жилые дома, разрушены улицы и дороги.

Непогода добралась и до столицы Таджикистана. Из-за обильных дождей Душанбе затопило.

Смотрите кадры с места событий.

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