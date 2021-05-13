Укол от коронавируса: в Абхазии проходит вакцинация

Российская вакцина "Спутник V" была доставлена в Абхазию 30 апреля, кампания по вакцинации началась 12 мая.

Первыми вакцинацию пройдут сотрудники медицинских учреждений. После будут привиты сотрудники профессий, находящихся в зоне риска. К ним относятся работники туристической области и педагоги.

Медики прошли тренинги по основам проведения вакцинации. В рамках тренингов они узнали об особенностях препарата и правилах его транспортировки.

Вакцина "Спутник V" состоит из двух компонентов. Прививаться препаратом нужно с интервалом в 21 день.

Первая партия российской вакцины состоит из 6500 доз.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах. Эффективность препарата составляет 97,6 процента.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии достигает 14 870. Выздоровели 13 856 человека. Всего умерло 224 заболевших.