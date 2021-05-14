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Уничтожение взрывоопасных предметов российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

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Кадры уничтожения российскими миротворцами взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха. Подрывы производятся на специальном полигоне Баллыджа.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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