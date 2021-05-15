Палестина: израильский авиаудар попал в лагерь Бурейдж в секторе Газа

Израильтяне усилили огонь в пятницу, 14 мая, в центральной части сектора Газа, особенно в лагере беженцев Аль-Бурейдж.

В ходе очередного авианалета ВВС Израиля было уничтожено многоэтажное здание банка. Как сообщает телеканал Al Jazeera, это уже третье здание, где располагались финансовые институты, по которым израильская авиация нанесла удары. Как сообщают представители Армии обороны Израиля, авиаудары наносятся по "финансовым учреждениям, поддерживающим ХАМАС".

"Ранее мы видели, как израильтяне усилили огонь в центральной части сектора Газа, особенно в лагере беженцев Аль-Бурейдж. Они попали в несколько жилых домов. Они заявили, что эти дома принадлежат боевым командирам военного крыла ХАМАС, но некоторые из жилых домов, примыкающих к разбомбленному строению, также были разрушены, а некоторые мирные жители были убиты в результате этого нападения", - рассказал с места событий корреспондент телеканала.

Из-за отсутствия электричества и доступа к питьевой воде система здравоохранения Палестины находится на грани коллапса.