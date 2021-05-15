"Стрижи" и "Русские витязи": зрелищные фигуры в исполнении асов

Летчики "Русских витязей" выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С. "Стрижи" продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на МиГ-29 в составе девяти самолетов.

Масштабным авиашоу отметили свое 30-летие известные во всём мире авиационные группы высшего пилотажа "Стрижи" и "Русские витязи".

Зрители насладились авиашоу в субботу, 15 мая, в подмосковной Кубинке.

Свою программу зрителям также показали экипажи пилотажной группы "Беркуты", которые на вертолетах Ми-28Н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках "пеленг", "треугольник", "стрела", "ромб", а также одиночный пилотаж.

Также в рамках лётной программы сегодняшнего мероприятия выступила с поздравлением пилотажная группа "Первый полёт", в состав которой входят абсолютные чемпионы России, Европы и мира по высшему пилотажу.

"Сегодня я рад, что нашей пилотажной группе представилась уникальная возможность выступить и поздравить коллег. С 30-летним юбилеем, друзья!" — сказал чемпион Европы по высшему пилотажу, глава ФСС и руководитель пилотажной группы "Первый полёт" Дмитрий Самохвалов.

В течение дня на аэродроме в Кубинке были развёрнуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и пункты вузов Воздушно-космических сил России. Там всем желающим рассказывали о требованиях для будущих военнослужащих.