Обстрелы, авиаудары и сотни пострадавших: пятый день палестино-израильского конфликта

Армия Израиля провела воздушную и наземную атаку в секторе Газа. Израиль отмечает, что это крупнейшая с начала нынешнего конфликта в секторе Газа, операция против радикалов движения ХАМАС.

ВВС Израиля совместно с наземными подразделениями, не заходившими на территорию Палестинской автономии, провели в ночь на пятницу крупнейшую с начала нынешнего конфликта в секторе Газа операцию против радикалов движения ХАМАС. Это подтвердили в Министерство обороны Израиля.

"Ночью 160 самолетов ВВС Израиля одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. Это было крупнейшее действие с начала конфликта, в котором принимали участие наземные подразделения, отработавшие по обозначенным целям. Ни один израильский солдат в сектор Газа минувшей ночью не входил. Целью атаки было уничтожение сети тоннелей, использующихся радикалами для транспортировки и в качестве укрытия, под городом Газа", пояснил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус военным обозревателям.

Представитель пресс-службы подчеркнул, что ряд информационных агентств проинформировали о начале наземной фазы операции в Газе. Однако это не соответствует действительности.

О дальнейших планах Армии обороны Израиля Конрикус отказался сообщать, ссылаясь на секретность сведений.