Зрелищно и масштабно: международные учения МЧС в Подмосковье

Учения спасателей прошли на земле, воде и в небе, и стартовали с запуска двух беспилотных летательных аппаратов.

Крупномасштабные международные учения МЧС РФ состоялись в подмосковном Ногинске на полигоне министерства, в них участвовали и спасатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщило РИА Новости.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЧС России, учение прошло в рамках международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021", в частности, в нем приняла участие авиация и робототехника.

В небольшом пруду спасал пострадавших в рамках тактического замысла катер на воздушной подушке, на земле работали пожарные службы и другие спасатели, а к участию в тушении лесного "пожара" были привлечены вертолёты и два самолета, в том числе Ил-76.