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Зрелищно и масштабно: международные учения МЧС в Подмосковье

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210516/1032430212/Zrelischno-i-masshtabno-mezhdunarodnye-ucheniya-MChS-v-Podmoskove.html

Учения спасателей прошли на земле, воде и в небе, и стартовали с запуска двух беспилотных летательных аппаратов.

Крупномасштабные международные учения МЧС РФ состоялись в подмосковном Ногинске на полигоне министерства, в них участвовали и спасатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщило РИА Новости.

Как ранее сообщали в пресс-службе МЧС России, учение прошло в рамках международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021", в частности, в нем приняла участие авиация и робототехника.

В небольшом пруду спасал пострадавших в рамках тактического замысла катер на воздушной подушке, на земле работали пожарные службы и другие спасатели, а к участию в тушении лесного "пожара" были привлечены вертолёты и два самолета, в том числе Ил-76.

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