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Вкусно и полезно: съедобную вакцину против коронавируса создали российские ученые

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1069)
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Доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде йогурта ученые планируют завершить в 2021 году.

Съедобная вакцина против коронавируса, в виде кисломолочного продукта, создали на базе научного центра мирового уровня "Центр персонализированной медицины" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило агенство ТАСС.

Ученые отметили, что у препарата нет аналогов в мире, а его производство можно наладить на любом молочном заводе. У вакцины не будет противопоказаний: ее планируют изготавливать даже на соевом белке. Кроме того, препарат можно будет делать с любыми вкусами. 

"Это кисломолочный продукт, обычный пробиотический микроорганизм, штамм пробиотика, с которым мы работаем лет 20 или даже больше, имеем отлаженные технологии, которые позволяют клонировать фрагменты генов патогенных микроорганизмов - это могут быть бактерии или вирус - и получать полезный штамм, который в простонародье называют кефиром или йогуртом, закваской", - пояснил директор ИЭМ.

Препарат относится к типу мукозальных вакцин, вводящихся в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций. Как правило, антигены в таких препаратах заключены в микрокапсулы, что защищает их от пищеварительных ферментов.

 

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (1069)

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