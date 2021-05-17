Поиски российского туриста в горах Абхазии продолжаются

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Абхазским спасателям доставлена дополнительная партия провизии и теплых вещей. Проведена плановая ротация личного состава поисковой группы, которая почти неделю ведет поиски Владимира Ульянова, находящегося в высокогорье.
Поисково-спасательный отряд Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии продолжает поиски пропавшего в высокогорье российского туриста.
Глава спасательного ведомства Лев Квициния на вертолете МЧС Абхазии совершил облет района поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста и перевала Химса.
Отмечается, что российские спасатели готовы подключиться к поиску туриста в горах Абхазии в случае крайней необходимости, сказал министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния на совещании поискового штаба 16 мая.