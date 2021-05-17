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Обрушение многоэтажного здания: кадры ракетного удара по сектору Газа

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210517/1032434922/Obrushenie-mnogoetazhnogo-zdaniya-kadry-raketnogo-udara-po-sektoru-Gaza.html

Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera.

Между Израилем и Палестиной с новой силой разгорелся конфликт. Стороны уже несколько дней обмениваются жесткими ракетными ударами.

В начале мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. После этого радикальная группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы израильской территории.

В ответ на атаку Израиль стал наносить удары по сектору Газа. За время обострения конфликта с обеих сторон погибло более сотни человек, а пострадало более тысячи.

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