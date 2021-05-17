Обрушение многоэтажного здания: кадры ракетного удара по сектору Газа

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Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera.
Между Израилем и Палестиной с новой силой разгорелся конфликт. Стороны уже несколько дней обмениваются жесткими ракетными ударами.
В начале мая на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между израильскими силовиками и палестинцами. После этого радикальная группировка ХАМАС начала ракетные обстрелы израильской территории.
В ответ на атаку Израиль стал наносить удары по сектору Газа. За время обострения конфликта с обеих сторон погибло более сотни человек, а пострадало более тысячи.