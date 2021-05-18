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Пыльный ураган в Цхинвале: есть пострадавшие

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Столицу Южную Осетии, Цхинвал, накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра в воздух поднялись столбы пыли, а затем хлынул сильный дождь. Вихрь повалил дерево. Пострадала местная жительница.

"Порывы ветра достигали такой силы, что повалили дерево перед корпусом №10 по улице Мамсурова. В результате обрушения дерева пострадала 55-летняя жительница столицы. Она была доставлена в больницу", - сказали в пресс-службе МЧС Южной Осетии.

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