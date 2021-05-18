Пыльный ураган в Цхинвале: есть пострадавшие

"Порывы ветра достигали такой силы, что повалили дерево перед корпусом №10 по улице Мамсурова. В результате обрушения дерева пострадала 55-летняя жительница столицы. Она была доставлена в больницу", - сказали в пресс-службе МЧС Южной Осетии.
Столицу Южную Осетии, Цхинвал, накрыл ураган. Из-за шквалистого ветра в воздух поднялись столбы пыли, а затем хлынул сильный дождь. Вихрь повалил дерево. Пострадала местная жительница.
"Порывы ветра достигали такой силы, что повалили дерево перед корпусом №10 по улице Мамсурова. В результате обрушения дерева пострадала 55-летняя жительница столицы. Она была доставлена в больницу", - сказали в пресс-службе МЧС Южной Осетии.
Ранее израильский авиаудар привел к обрушению 15-этажного здания в Газе, где, в частности, располагались офисы международных СМИ, в том числе агентства Ассошиэйтед Пресс и телеканала Al-Jazeera.
Абхазским спасателям доставлена дополнительная партия провизии и теплых вещей. Проведена плановая ротация личного состава поисковой группы, которая почти неделю ведет поиски Владимира Ульянова, находящегося в высокогорье.
Доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде йогурта ученые планируют завершить в 2021 году.
Учения спасателей прошли на земле, воде и в небе, и стартовали с запуска двух беспилотных летательных аппаратов.
Для того чтобы провакцинироваться, нужно иметь при себе действующий абхазский паспорт. Перед уколом пациент проходит обязательный медицинский осмотр.
Вакцина от коронавируса "Спутник V" была доставлена в Абхазию из России 30 апреля в количестве 6500 доз.
Минтуризма Абхазии призвало все организации, занимающиеся экскурсионной деятельностью, руководствоваться в работе распоряжением президента от 13 мая.
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