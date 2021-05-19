Страшные лесные пожары в Тюменской области: тушение продолжается

В регионе с 11 мая действует режим чрезвычайной ситуации в лесах - въезд и посещение находятся под запретом.

В Тюмени сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Количество природных пожаров в Тюменской области за сутки увеличилось на девять, сообщил региональный оперативный штаб в среду 19 мая.

В борьбе с огнем задействованы более 1,5 тысячи человек и более 300 единиц специальной техники. Основные очаги возгораний сосредоточены в Ярковском и Вагайском районах, а также на границе Юргинского.

Для тушения привлечены в регионе привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД России и Минобороны России, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. 17 мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы пять медицинских учреждений и жители трех населенных пунктов, всего более 1 300 человек. Для родственников эвакуированных работает горячая линия.