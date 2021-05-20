"Завалов очень много": Лавров подвел итоги первой встречи с Блинкеном

Переговоры прошли на полях министерской встречи Арктического совета. Почти два часа дипломаты говорили о российско-американских отношениях. Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, стратегическую стабильность, “Северный поток - 2” и перспективы встречи президентов.

Позже Лавров ответил шуткой на вопрос журналистов о том, согласилась ли Москва на переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. “Мы же не таможня, чтобы давать добро” - сказал Лавров.

Ранее Джо Байден предложил российскому президенту провести встречу на высшем уровне летом этого года. Предложение поступило на фоне ухудшения российско-американских отношений, однако договоренности по встрече стороны пока не достигли.

Читайте также: