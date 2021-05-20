15:54 20 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.60
  • EUR89.77
Поиск
Видео

"Завалов очень много": Лавров подвел итоги первой встречи с Блинкеном

Получить короткую ссылку
14 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/14/1032455763.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210520/1032454989/Zavalov-ochen-mnogo---Lavrov-podvel-itogi-pervoy-vstrechi-s-Blinkenom.html

В Рейкьявике состоялась первая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Переговоры прошли на полях министерской встречи Арктического совета. Почти два часа дипломаты говорили о российско-американских отношениях. Обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, стратегическую стабильность, “Северный поток - 2” и перспективы встречи президентов.

Позже Лавров ответил шуткой на вопрос журналистов о том, согласилась ли Москва на переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. “Мы же не таможня, чтобы давать добро” - сказал Лавров.

Ранее Джо Байден предложил российскому президенту провести встречу на высшем уровне летом этого года. Предложение поступило на фоне ухудшения российско-американских отношений, однако договоренности по встрече стороны пока не достигли.

Читайте также:

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
День пионерии: главный праздник советских школьников
Палестина: множество раненых, в том числе детей, в больницах Газы
График выплат российских пенсий в Абхазии: май


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться