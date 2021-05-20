Палестина: множество раненых, в том числе детей, в больницах Газы

Число погибших в результате авиаударов Израиля по сектору Газа палестинцев возросло до 230, среди жертв несколько десятков детей и женщин, сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава.

"Общее число палестинцев, погибших при израильских авиаударах по сектору Газа, составило с начала эскалации конфликта 230 человек, в том числе 65 детей и 39 женщин. Получили ранения 1710 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории были выпущены 4070 ракет, около 610 упали внутри анклава, эффективность работы системы ПРО "Железный купол" Израиль оценивается в 90%.

По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, погибших в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, среди жертв 65 несовершеннолетних.