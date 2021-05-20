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Допуск в небо: летчики истребительной авиации успешно сдали экзамен

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Sputnik Абхазия
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Во время квалификационного экзамена для заступления на боевое дежурство лётчики поразили свыше 20 различных объектов условного противника.

Экипажи истребителей Су-30СМ оперативно-тактической авиации Западного военного округа подтвердили квалификационный уровень и заступили на боевое дежурство в небе над Курской областью.

Экипажи провели наступательный и оборонительный воздушный бой с условным противником. Выполнили ряд задач по перехвату воздушных целей без использования авиационных средств поражения, уничтожению особо прочных укрытий крупными авиационными бомбами с высоты не более 300 метров в условиях работы комплексов ПВО условного противника.

Для ухода от ракет "противника" применялись тепловые ловушки ЛТЦ, установленные на автоматах постановки помех, которые предотвратили наведение по тепловому излучению.

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