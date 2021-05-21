Митинг у парламента в Ереване: кадры с места

И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана.

По его словам, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении. В армянских соцсетях в то же время начал циркулировать проект документа по делимитации границы с Азербайджаном, который планируется подписать с Баку, Пашинян подтвердил его подлинность.

Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В нем говорится о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией. Там же отмечается, что до 31 мая правительства Армении и Азербайджана создадут национальные делегации в рамках комиссии.

Никол Пашинян подтвердил подлинность документа по делимитации границы, который планируется подписать с Азербайджаном. В центре Еревана собрались митингующие, они требовали разъяснений.