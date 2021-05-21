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Кадры отколовшегося айсберга в Антарктиде

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210521/1032466579/Kadry-otkolovshegosya-aysberga-v-Antarktide.html

Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды.

Как указало Европейское космическое агентство (ЕКА), площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров, что больше испанского острова Мальорка.

Как отметили ученые, айсберг, получивший обозначение А-76, в длину достигает 170 километров, а в ширину — 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.

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