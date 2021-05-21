Кадры отколовшегося айсберга в Антарктиде

Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды.

Как указало Европейское космическое агентство (ЕКА), площадь льдины составила примерно 4320 квадратных километров, что больше испанского острова Мальорка.

Как отметили ученые, айсберг, получивший обозначение А-76, в длину достигает 170 километров, а в ширину — 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.