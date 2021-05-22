Тропой разведчика: состязания на конкурсе "Отличники войсковой разведки-2021"

Участники всеармейского этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" впервые в истории конкурса пробегут сухопутную милю перед преодолением "тропы разведчика", самого сложного этапа соревнований. Этап конкурса продлится в течение двух дней.

Основная задача участников, полностью вооруженных и экипированных, — пройти 22 препятствия на время, отражая атаки условного противника.

По итогам двух предыдущих этапов уверенное лидерство за собой сохраняет команда НВВКУ. Второе место у команды Росгвардии, третье разделили команды Восточного и Южного военных округов.