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Тропой разведчика: состязания на конкурсе "Отличники войсковой разведки-2021"

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Участники всеармейского этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" впервые в истории конкурса пробегут сухопутную милю перед преодолением "тропы разведчика", самого сложного этапа соревнований. Этап конкурса продлится в течение двух дней.

Основная задача участников, полностью вооруженных и экипированных, — пройти 22 препятствия на время, отражая атаки условного противника.

По итогам двух предыдущих этапов уверенное лидерство за собой сохраняет команда НВВКУ. Второе место у команды Росгвардии, третье разделили команды Восточного и Южного военных округов.

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