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Жертв нет: как спасатели МЧС тушили пожар в столовой в Сухуме

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Sputnik Абхазия
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Пожар в Сухуме произошел вечером в пятницу 21 мая. Загорелось складское помещение столовой на улице Калмыкова.

В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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