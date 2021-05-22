Жертв нет: как спасатели МЧС тушили пожар в столовой в Сухуме

В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Пожар в Сухуме произошел вечером в пятницу 21 мая. Загорелось складское помещение столовой на улице Калмыкова.
В тушении огня были задействованы два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Участники всеармейского этапа конкурса "Отличники войсковой разведки" впервые в истории конкурса пробегут сухопутную милю перед преодолением "тропы разведчика", самого сложного этапа соревнований. Этап конкурса продлится в течение двух дней.
Появилось видео из космоса, на котором запечатлен крупнейший в мире айсберг, отколовшийся от Антарктиды.
И.о. премьера Армении Никол Пашинян заявил в четверг, что собирается подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана.
Во время квалификационного экзамена для заступления на боевое дежурство летчики поразили свыше 20 различных объектов условного противника.
Группа туристов из России вышла на туристический маршрут в высокогорье Абхазии 3 мая. Поход должен был закончиться 10 мая, но 12 мая в МЧС поступил сигнал, что один из туристов не может продолжать поход и его оставили на определенной точке.
Борьба с мраморным клопом в районах Абхазии проходит с помощью обработки пестицидами и механического сбора.
Международный музыкальный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает.." не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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