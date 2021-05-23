Ад на земле: в Африке проснулся один из самых опасных в мире вулканов

Один из самых опасных вулканов мира Ньирагонго в Республике Конго проснулся накануне вечером 22 мая. Около трех тысяч человек, спасаясь от потоков лавы, оставляли свои дома и бежали в Руанду.

Вечером 22 мая 2021 года в Африке, на территории Демократической Республики Конго в провинции Северное Киву началось извержение одного из самых активных африканских вулканов Ньирагонго, сообщает РИА Новости.

Вулкан расположен примерно в 15 километрах от конголезского города Гома и угрожает безопасности жителей.

Из-за извержения вулкана отключено электричество, местные жители в спешке покидают свои дома. Потоки лавы перекрыли несколько автодорог, очевидцы сообщают о сильном запахе серы в воздухе, выпадении пепла и вспыхнувших пожарах. По последним данным, поток лавы достиг аэропорта Гомы.

Мощное извержение вулкана видно даже из приграничных городов соседней Руанды, куда, спасаясь от извержения, уже переместилось около трех тысяч человек. Их размещают в школах и церквях.

Последний раз Ньирагонго извергался в 2002 году. Тогда потоки лавы захлестнули город Гома, в результате чего погибли 250 человек, а 120 тысяч жителей остались без крова. Город Гома был разрушен на 20 процентов.