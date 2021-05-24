Спецназ и летчики армейской авиации: учения на Кубани

В учебно-тренировочных полетах было задействовано порядка 10 вертолетов армейской авиации ЮВО.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-35М и подразделений спецназа Южного военного округа в Краснодарском крае выполнили ряд специальных задач в условиях горно-лесистой и равнинной местности по поддержке групп спецназа, сообщает Пресс-служба Южного военного округа.

Летчики организовали огневую поддержку штурмовых отрядов спецназа ЮВО, сопровождение колонн при выдвижении, переброску и высадку тактического воздушного десанта, доставку боеприпасов и различных грузов военного назначения в труднодоступные участки лесного массива и горной местности.

Также, летчики сдали нормативы по обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов условного противника.

Экипажи и подразделения наземных служб отработали порядок действий по подготовке к передислокации авиационной техники на запасные и оперативные аэродромы.