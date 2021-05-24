Россия и Сербия: совместные антитеррористические учения

Совместные российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности проходят в Сербии с 20 мая. Об это сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В учениях, которые продлятся до 25 мая 2021 года, принимают участие подразделения специального назначения двух стран. В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооружённого формирования, его блокирование и уничтожение.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что российские и сербские подразделения продемонстрировали способность к высокому уровню слаженности.

Кроме того, предусматривается проведение показных выступлений и занятий по стрельбе из стрелкового оружия.

К учению от российской стороны привлечено до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.