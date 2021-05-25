Первый этап всеармейского конкурса "Суворовский натиск"

В Челябинской области проходят испытания в рамках всеармейского конкурса "Суворовский натиск".

Уверенную победу на первом этапе конкурса одержали экипажи БМП-2 Центрального военного округа на первом этапе, установив рекорд трассы 47 минут 33 секунды.

Экипажи преодолели трассу протяженностью 18 километров, поразили девять групп мишеней на удаленности от 600 до 3000 метров, прошли девять искусственных и естественных препятствий.

По результатам первого этапа второе место заняли мотострелки Восточного военного округа, а третье место заняли экипажи Западного военного округа, они на 10 секунд опередили курсантов ДВОКУ.