В Черном море у Туапсе произошел разлив нефти: введен режим повышенной готовности

Прокуратура Краснодарского края и Следственный комитет организовали проверку по факту разлива нефтепродуктов.

В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов у берега ввели режим повышенной готовности, идут работы по ликвидации последствий происшествия.

Очевидцы рассказали, что море покрыли цветные разводы, а в воздухе ощущается резкий химический запах. Как сообщили в мэрии города, нефтепродукты вытекли из глубоководного коллектора.

Как рассказали РИА Новости в мэрии города, первое обнаруженное пятно удалось убрать, обработав сорбентом.

По словам главы Росприродназдора Светланы Радионовой, в воду попала тонна жидкости, специалисты зафиксировали остаточное загрязнение.

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводятся замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены. При помощи беспилотников ведется мониторинг акватории загрязненных участков.