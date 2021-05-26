В Охотском море столкнулись российское и японское суда: есть жертвы

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ЧП произошло в среду около 06:00 утра по местному времени в 23 километрах от порта Момбецу.
В среду в 23 километрах от порта города Момбецу на Хоккайдо столкнулись японское рыболовецкое судно "Дай-хати Хокко-мару" с российским судном "Амур".
Россияне помогли выбраться из воды всем пятерым членам экипажа японского судна, но трое из них уже были без сознания и спасти их не удалось.
Причиной столкновения мог стать сильный туман.