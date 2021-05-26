Башар Асад проголосовал на выборах президента Сирии

26 мая в Сирии проходят выборы президента, голосование началось в 7:00 и продолжится до 19:00 по местному времени.

Действующий президент Сирии Башар Асад проголосовал на президентских выборах.

На пост президента страны, помимо самого Асада, претендуют еще два кандидата.

По всей стране открыты 12 тысяч избирательных участков. За ходом выборов следят журналисты и приглашенные наблюдатели.