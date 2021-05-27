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Первые полеты российских Ту-22М3 над Средиземным морем: учеба на практике в Сирии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210527/1032503680/Polty-Tu-22M3-nad-vostochnoy-chastyu-Sredizemnogo-morya.html

На российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме впервые прибыли три сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3.

Дальние бомбардировщики Ту-22М3, прибывшие накануне на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, совершили очередные учебные полеты над восточной частью Средиземного моря в сопровождении российских истребителей Су-35. Об это сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 обучались в выполнении задач на практике - в новых географических районах.

После учебных полетов по освоению воздушного пространства в восточной части акватории Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы России, на место своего постоянного базирования.

В настоящее время полеты с авиабазы "Хмеймим" могут совершать все типы самолетов, стоящих на вооружении Вооруженных сил России, в том числе самолеты тяжелого класса.

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