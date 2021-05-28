Эвакуация пострадавшего в Охотском море: учения Тихоокеанского флота

В Охотском море корабли Тихоокеанского флота совместно с морской авиацией и специалистами медицинской службы ТОФ провели плановое учение.

В Охотском море корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота провели учение по эвакуации условно раненого на госпитальное судно "Иртыш". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По легенде учения одному из военнослужащих экипажа большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" потребовалась экстренная медицинская помощь, оказать которую было возможно только в условиях госпиталя.

С госпитального судна "Иртыш" в кротчайшие сроки вылетел специализированный поисково-спасательный вертолет Ка-27, который совершил посадку на БПК "Адмирал Пантелеев". Военнослужащего доставили на борт вертолета и под наблюдением фельдшера подготовили к транспортировке на плавучий госпиталь. После этого Ка-27 вернулся на ГС "Иртыш", где условно пострадавшего передали медицинской бригаде.