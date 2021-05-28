300 км по спецмаршруту: доставка истребителя на место вечной стоянки

Перевозка осуществлялась на высоте от 150 до 200 метров в облет населенных пунктов.

Тяжелый транспортный вертолет Ми-26 перевез истребитель Су-27 с аэродрома в Псковской области на территорию военного госпиталя Гатчины в Ленинградской области.

Самолет перевозили вертолетом Ми-26 на внешней подвеске. У пилотов эта задача считается одной из самых сложных. Экипажу было необходимо избегать раскачивания груза.

Вертолет двигался со скоростью 100—150 километров в час.

Для маневренности с самолета сняли двигатели. Но он все равно вместо того, чтобы встать, что называется, "носом" по курсу, развернулся боком. Транспортировка в итоге все же прошла успешно.

Истребитель станет экспонатом на территории госпиталя. Ему также присвоили бортовой номер, который имело само военное лечебное учреждение до 2009 года.